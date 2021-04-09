Соловьёв — о переходе в «Калгари»: генменеджер сказал, что я во многом прибавил за сезон

Защитник минского «Динамо» Илья Соловьёв прокомментировал подписание контракта с «Калгари Флэймз».
«Как сказали генменеджер и скаут по развитию молодёжи «Калгари», за этот сезон я прибавил в разных аспектах. Плюс много работали агенты. Само собой такой прогресс стал возможен благодаря игре за минское «Динамо» в КХЛ. Хотел бы поблагодарить тренеров: Крэйга Вудкрофта, Павла Перепехина, Михаила Грабовского, Андрея Мезина, Адриана Вальво, Бориса Короля. Они придали импульс для развития. Для молодого защитника я играл очень много, в некоторых матчах больше 20 минут проводил на льду. Это серьёзный опыт.
Когда узнал, что могу заключить контракт с клубом НХЛ и в перспективе отправиться за океан, решил сделать предложение девушке, с которой давно вместе. Считаю, что это по-мужски.
Спасибо родителям, что не стали отговаривать. Мама, понятно, всегда за. Предполагал, что папа может начать советовать, мол, не надо спешить делать такой шаг. Но он сразу сказал: «Сын, молодчик! Берегите друг друга!» А предложение сделал в кругу семей. У папы невесты был день рождения, я сказал красивый тост. Всегда считал, что главное не то, как ты это сделаешь, а в какой ситуации. Считаю, что всё сделал правильно и красиво», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».
- 9 апреля 2021
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