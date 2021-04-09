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«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: команды объявили составы на четвёртый матч серии

«Авангард» — «Ак Барс»: команды объявили составы на четвёртый матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на четвёртый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Готовец — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Чистяков — Каски, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Гончаров, Дедунов — Каблуков — Комаров; Потапов.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Мёрфи — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Галиев — Кормье — Петров;
Лямкин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Сафонов.

Казань развязала с «Авангардом» информационную войну. В плей-офф КХЛ все средства хороши?
Кажется, в столице Татарстана готовы на многое, чтобы помочь «Ак Барсу». Омский клуб этого не ожидал.
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