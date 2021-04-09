Генменеджер «Нью-Джерси»: нужно вернуться в элиту. Молодёжь растёт, Хьюз и Хишир — лидеры

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд высказался о будущем клуба после обмена форвардов Трэвиса Зейджака и Кайла Палмьери в «Нью-Йорк Айлендерс».



«У нас уже сейчас есть повод смотреть в будущее с оптимизмом, и таких поводов будет ещё больше. Нашим болельщикам будет чему радоваться. Уверен, что им не терпится узнать, когда в нашей команде начнут появляться новые игроки. Мы все одинаково оцениваем перспективы, стремимся к победам, хотим стать сильнее.



Посмотрите на нынешний сезон, и вы увидите, как выросли некоторые ребята в команде. Я говорю всем нашим хоккеистам, что, если появился шанс, нужно выжать из него максимум, потому что если не вы, то кто-то другой им воспользуется.



Мы не можем похвастаться богатым опытом, но наша молодёжь сейчас начинает расти. Я всегда стоял за то, чтобы эти ребята росли вместе. Со временем они наберут ход, и тогда можно будет усиливать команду молодыми игроками из нашей системы. Эти хоккеисты повзрослеют: Джек Хьюз и Нико Хишир станут старше, как и Тай Смит в обороне, превратятся в лидеров. Это очень интересно.



Я очень рад, что буду расти вместе с ними, помогать им прогрессировать. Мы вместе поможем команде вернуть статус, которого она достойна, превратимся в команду, которая будет выигрывать матчи, и это позволит нам побеждать в чемпионатах.



Моя задача по-прежнему заключается в оценке состояния команды и работе над усилением состава. Мы хотим стать лучше, сначала бороться за место в плей-офф, а потом превратиться в постоянного кубкового бойца, который будет бороться за главный трофей лиги. Нам нужно вернуться в элиту. Наш клуб заслуживает этого», — приводит слова Фитцджеральда официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Нью-Джерси» обменял ветеранов клуба Зейджака и Палмьери в «Айлендерс»