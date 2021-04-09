Форвард «Нью-Джерси» Гусев выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев выставлен на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщил североамериканский журналист Эллиотт Фридман.
Отмечается, что это сделано с целью расторгнуть контракт с российским форвардом.
Контракт Гусева с зарплатой в $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона.
Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.
Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил 4 шайбы и отдал 8 передач, набрав 12 очков за турнир.
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