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Форвард «Нью-Джерси» Гусев выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта

Форвард «Нью-Джерси» Гусев выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев выставлен на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщил североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

Отмечается, что это сделано с целью расторгнуть контракт с российским форвардом.

Контракт Гусева с зарплатой в $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.

Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил 4 шайбы и отдал 8 передач, набрав 12 очков за турнир.

Гусев больше не нужен «Нью-Джерси». Его карьера в НХЛ близка к завершению?
СКА и ЦСКА не торопятся звать его назад. А получить новый контракт в НХЛ будет очень непросто.
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