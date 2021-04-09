«Баффало» забрал Каджулу с драфта отказов «Аризоны». У него семь очков за 27 матчей
«Баффало Сэйбрз» забрал права на форварда Дрейка Каджулу, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Накануне игрока на драфт отказов выставила «Аризона Койотс».
В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-1» и 15 минутах штрафного времени.
Напомним, Каджула подписал контракт с «Аризоной» в декабре 2020 года. Соглашение с зарплатой в $ 700 тыс. действует до конца сезона. Прежде канадский нападающий выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз».
Всего в НХЛ на его счету 249 матчей и 83 (42+41) очка.
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