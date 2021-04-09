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Гусев может не сыграть в плей-офф НХЛ в этом сезоне

Гусев может не сыграть в плей-офф НХЛ в этом сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги после расторжения контракта с «дьяволами», сообщает обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Форвард может пропустить плей-офф. Гусев получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 мск понедельника, 12 апреля.

28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» форвард забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.

Форвард «Нью-Джерси» Гусев выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта
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