Воронков грубо толкнул Ковальчука на борт у скамейки запасных. Его удалили на две минуты

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает казанский «Ак Барс» (0:1, второй перерыв).

Нападающий «барсов» Дмитрий Воронков получил малый штраф во втором периоде матча плей-офф финала Восточной конференции. Он грубо нарушил правила против форварда «ястребов» Ильи Ковальчука.



37-летний Ковальчук уже уезжал на смену, остановившись у скамейки запасных «Авангарда». В этот момент Воронков подъехал и толкнул его в спину. Нападающий упал на борт, при этом его партнёры уже открыли калитку, чтобы выйти со скамейки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После второго периода счёт 1:0 в пользу казанской команды.