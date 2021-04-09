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«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии

«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
09 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов (Бурмистров) – 05:03' (5x5)   0:2 Галиев (Галимов) – 40:43' (5x4)   1:2 Найт (Толчинский, Буше) – 59:52' (6x4)

На 6-й минуте Михаил Глухов с передачи Александра Бурмистрова вывел казанскую команду вперёд. В конце второго периода Клим Костин получил двухминутное удаление. На 43-й секунде третьего периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, с передачи Артёма Галимова увеличил преимущество казанцев. На последней минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу, но на большее омичей не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд и сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Казани 11 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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