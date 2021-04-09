Квартальнов: Зарипов — мастер, от него не увидишь суеты. Он успокаивает на площадке

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1, 2-2).



«Боевая хорошая игра, хороший накал. Хорошо, что забили первыми, победили. Блокировали броски, «Авангард» чётко делает многие вещи. Нельзя удаляться. Это важные моменты в плей-офф, особенно с этой командой. Были хорошие моменты, где-то отдали инициативу, немножко не шло большинство. Тяжёлая игра, посмотрим, съездим в Казань.



Доус — мастер, но есть волнение. Большой накал, есть какие-то вещи, моменты. Когда Артём Галимов ему отдавал, надо было забивать. Бывает такое, для него это же первый опыт на такой стадии, хотя он опытный игрок. Бывают ошибки.



Билялов? Согласен, он сделал разницу. В плей-офф вратарь должен вытаскивать, тем более выездные матчи. Тем более с командой, которая бросает со всех позиций. Ребята ему помогают, но были мёртвые моменты, которые он вытащил. Но это его работа, это не сюрприз для меня, он умеет это делать.



Появление Зарипова? Данис — мастер, он делает большую работу в раздевалке, успокаивает на площадке. От него не увидишь суеты. Он помогает», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии