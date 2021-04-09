Хартли: начало не задалось. «Авангард» не может сжигать всю энергию в первом периоде

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).
«Сегодня ребята старались, работали. Я доволен тем, как они выкладывались. Начало не задалось, противник забросил первую шайбу и захватил инициативу. Далее «Ак Барс» играл по счёту. Надо бороться за то, чтобы создавать голевые моменты. Они у нас были, но до гола довести не удалось. В Казани мы владели инициативой, а здесь они. Второй гол казанцы забросили из угла.
Мы давили, они давили, вся игра шла под давлением. Мы контролировали шайбу, а потом пропустили. Хоккей состоит из ошибок. Нельзя давать шансы сопернику и удаляться за нарушение численного состава.
Нужно понять, что игра идёт в давление и на высоких скоростях. Мы не можем сжигать всю энергию в первом периоде, это очень рискованный шаг. Повторюсь, обе команды показывают высокие скорости», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 апреля 2021
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