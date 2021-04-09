Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каски: «Авангард» нахватал много удалений. Уверен, что мы сможем это исправить

Каски: «Авангард» нахватал много удалений. Уверен, что мы сможем это исправить
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Авангарда» Оливер Каски подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

«Думаю, сегодняшний матч получился схожим с остальными. Играют две команды с надёжной обороной и большим количеством блокированных бросков. «Авангард» сегодня нахватал много удалений, и нам, конечно, нужно забивать больше голов.

Сложно сказать, почему много удалений. Может, концентрации не хватило, или ещё что-нибудь. Нужно исправиться в этом компоненте, и я уверен, что мы сможем это сделать», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021