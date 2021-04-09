Каски: «Авангард» нахватал много удалений. Уверен, что мы сможем это исправить

Защитник «Авангарда» Оливер Каски подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).
«Думаю, сегодняшний матч получился схожим с остальными. Играют две команды с надёжной обороной и большим количеством блокированных бросков. «Авангард» сегодня нахватал много удалений, и нам, конечно, нужно забивать больше голов.
Сложно сказать, почему много удалений. Может, концентрации не хватило, или ещё что-нибудь. Нужно исправиться в этом компоненте, и я уверен, что мы сможем это сделать», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
- 9 апреля 2021
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