Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Легенды хоккея» провели благотворительный матч, Губерниев побывал в руднике. Фото

«Легенды хоккея» провели благотворительный матч, Губерниев побывал в руднике. Фото
Хоккей / Прочие турниры

9 апреля в Норильске во дворце спорта «Арктика» прошёл четвёртый благотворительный матч между «Легендами хоккея» и городской сборной любителей, играющих в Ночной хоккейной лиге, в ходе которого удалось собрать три миллиона сто тысяч рублей.

Игра завершилась со счетом 12:7 в пользу легенд.

Первый благотворительный хоккейный матч прошел 4 марта 2017 года. Тогда легенды победили любителей со счетом 11:5.

Лучшие кадры с благотворительного матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Евгения Тумашова.

Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021