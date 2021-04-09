«Легенды хоккея» провели благотворительный матч, Губерниев побывал в руднике. Фото
9 апреля в Норильске во дворце спорта «Арктика» прошёл четвёртый благотворительный матч между «Легендами хоккея» и городской сборной любителей, играющих в Ночной хоккейной лиге, в ходе которого удалось собрать три миллиона сто тысяч рублей.
Игра завершилась со счетом 12:7 в пользу легенд.
Первый благотворительный хоккейный матч прошел 4 марта 2017 года. Тогда легенды победили любителей со счетом 11:5.
Лучшие кадры с благотворительного матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Евгения Тумашова.
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