Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит остаток сезона. Ему предстоит операция на грыже

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что защитник клуба Зак Веренски пропустит остаток сезона, сообщается на официальном сайте «синих мундиров».

Отмечается, что игроку потребуется операция на грыже.

В текущем сезоне 23-летний Веренски принял участия в 35 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-9» и 13 минутах штрафного времени. У него второе среднее игровое время в команде — 24 минуты 22 секунды.



Напомним, Веренски был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 в первом раунде под общим 8-м номером. С 2016 года защитник выступает за «Блю Джекетс».