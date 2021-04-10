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Воронков с Юдиным набросились на Костина, судья разнимал их. Яркие фото победы «Ак Барса»

«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2
Воронков с Юдиным набросились на Костина, судья разнимал их. Яркие фото победы «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0
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9 апреля в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

«Сегодня ребята старались, работали. Я доволен тем, как они выкладывались. Начало не задалось, противник забросил первую шайбу и захватил инициативу. Далее «Ак Барс» играл по счёту. Надо бороться за то, чтобы создавать голевые моменты. Они у нас были, но до гола довести не удалось. В Казани мы владели инициативой, а здесь — они. Второй гол казанцы забросили из угла.

Мы давили, они давили, вся игра шла под давлением. Мы контролировали шайбу, а потом пропустили. Хоккей состоит из ошибок. Нельзя давать шансы сопернику и удаляться за нарушение численного состава.

Нужно понять, что игра идёт в давление и на высоких скоростях. Мы не можем сжигать всю энергию в первом периоде, это очень рискованный шаг. Повторюсь, обе команды показывают высокие скорости».

Таким образом, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд и сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Казани 11 апреля.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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