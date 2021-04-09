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Бадюков: ситуация с Емелиным психологически едва ли повлияла на «Авангард». Есть лидеры

Бадюков: ситуация с Емелиным психологически едва ли повлияла на «Авангард». Есть лидеры
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением, как состояние капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина повлияло на команду в противостоянии с «Ак Барсом».

«Не думаю, что ситуация с Емелиным психологически повлияла на «Авангард». Есть Ковальчук, есть лидеры — это именно то, в чём команда должна быть сильна. По личному опыту: когда отсутствует лидер, на первые роли должны выходить другие хоккеисты и проявлять свой характер. Отсутствие Алексея сказывается на глубине защитной линии: пришлось внедрять Чистякова, давать больше времени Гончарову. На защитников всегда идёт большая нагрузка, накапливается усталость», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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