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«Ак Барс» заблокировал 66 бросков в двух последних матчах с «Авангардом»

«Ак Барс» заблокировал 66 бросков в двух последних матчах с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Игроки казанской команды заблокировали 31 бросок, из которых 14 — в третьем периоде.

Больше всех блок-шотов — по пять — сделали защитник Альберт Яруллин и нападающий Михаил Глухов.

За два выездных матча «Ак Барс» заблокировал в общей сложности 66 бросков. В третьем матче серии казанцы совершили 35 блок-шотов.

Напомним, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд и сравнял счёт в серии с «Авангардом» — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Казани 11 апреля.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии
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