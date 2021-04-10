Овечкин сократил отставание от Дионна до 4 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 1-й период, в счёте ведут гости – 2:1.

На 12-й минуте встречи российский форвард «столичных» Александр Овечкин совершил наброс на ворота голкипера «Баффало» Дастина Товарски, который завершился тем, что шайба рикошетом от одного из защитников «Сэйбрз» оказалась в воротах соперника. Гол записали на Овечкина, для которого эта шайба стала 727-й в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).