Овечкин вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по голам в равных составах

35-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по количеству голов в равных составах, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
На счету Овечкина стало 457 голов в равных составах, в то время как у легендарного Бретта Халла – 456 заброшенных шайб.
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Александр Овечкин проводит 37-ю игру в текущем регулярном чемпионате, на его счету 36 (21+15) заброшенных шайб при показателе полезности «0».
В то же время Александру удалось приблизиться к Марселю Дионну в списке лучших снайперов НХЛ, забросив свою 727-ю шайбу. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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