3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть на выезде «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



В составе победителей отличились Джаред Макканн (1+1), Брайан Дюмулен, Колтон Севьюр, Брайан Раст (2+1) и Сидни Кросби (1+2). За «Нью-Джерси» забрасывали Майлз Вуд (2+0), Джек Хьюз и Йеспер Боквист.



22-летний беларусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович отметился голевой передачей, набрав 17 (9+8) очко в сезоне. У российских игроков хозяев Михаила Мальцева и Дмитрия Куликова лишь по «-1» по показателю полезности.



«Питтсбург Пингвинз», набрав 54 очка в 41 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (34) – 7-е.