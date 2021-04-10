3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть на выезде «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе победителей отличились Джаред Макканн (1+1), Брайан Дюмулен, Колтон Севьюр, Брайан Раст (2+1) и Сидни Кросби (1+2). За «Нью-Джерси» забрасывали Майлз Вуд (2+0), Джек Хьюз и Йеспер Боквист.
22-летний беларусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович отметился голевой передачей, набрав 17 (9+8) очко в сезоне. У российских игроков хозяев Михаила Мальцева и Дмитрия Куликова лишь по «-1» по показателю полезности.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 54 очка в 41 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (34) – 7-е.
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