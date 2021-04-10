Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть на выезде «Нью-Джерси»

3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть на выезде «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Джаред Макканн (1+1), Брайан Дюмулен, Колтон Севьюр, Брайан Раст (2+1) и Сидни Кросби (1+2). За «Нью-Джерси» забрасывали Майлз Вуд (2+0), Джек Хьюз и Йеспер Боквист.

22-летний беларусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович отметился голевой передачей, набрав 17 (9+8) очко в сезоне. У российских игроков хозяев Михаила Мальцева и Дмитрия Куликова лишь по «-1» по показателю полезности.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 54 очка в 41 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (34) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Вуд (Братт, Заха) – 03:01' (5x5)   1:1 Макканн (Кросби, Раст) – 10:00' (5x4)   1:2 Дюмулен (Сеси, Лафферти) – 19:13' (5x5)   2:2 Хьюз (Куокканен, Шарангович) – 25:39' (5x5)   2:3 Севьюр (Летанг, Янковски) – 37:38' (5x5)   2:4 Раст (Макканн, Кросби) – 44:06' (5x4)   2:5 Кросби (Гюнцель, Марино) – 50:02' (5x5)   3:5 Боквист – 51:34' (5x5)   4:5 Вуд – 58:27' (6x5)   4:6 Раст (Гюнцель, Летанг) – 59:35' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021