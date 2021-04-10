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727-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» разобраться с «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «столичных» 727-й шайбой в НХЛ отметился российский форвард Александр Овечкин, ещё по шайбе забросили Бренден Диллон, Джастин Шульц (1+2) и Якуб Врана. За «Баффало» отличились Хенри Йокихарью, Кейси Миттельштадт и Тейдж Томпсон.

Александр Овечкин провёл на льду 14 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «0». Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов с аналогичными коэффициентами полезности, но без результативных действий.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 56 очков в 41 матче, стал лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, опередив по дополнительным показателям «Нью-Йорк Айлендерс». «Баффало Сэйбрз» (24) – замыкает таблицу.