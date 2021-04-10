«Сент-Луис» дома разгромил «Миннесоту», у Барбашёва – гол, у Тарасенко – ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Джейден Шварц (2), Самуэль Бле, Райан О’Райлли (2), Джастин Фолк, Джейк Уолман и Иван Барбашёв. Россиянин за 15.41 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский форвард Владимир Тарасенко за 14.06 на льду записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».

За «Миннесоту» единственный гол забил Зак Паризе. Нападающий Кирилл Капризов за 16.39 совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 11 и 13 апреля команды сыграют между собой, затем «Блюз» 15 апреля примут «Колорадо Эвеланш», а «Уайлд» дома проведут матч с «Аризоной Койотс».