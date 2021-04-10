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«Сент-Луис» дома разгромил «Миннесоту», у Барбашёва – гол, у Тарасенко – ассист

«Сент-Луис» дома разгромил «Миннесоту», у Барбашёва – гол, у Тарасенко – ассист
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Джейден Шварц (2), Самуэль Бле, Райан О’Райлли (2), Джастин Фолк, Джейк Уолман и Иван Барбашёв. Россиянин за 15.41 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский форвард Владимир Тарасенко за 14.06 на льду записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».

За «Миннесоту» единственный гол забил Зак Паризе. Нападающий Кирилл Капризов за 16.39 совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 11 и 13 апреля команды сыграют между собой, затем «Блюз» 15 апреля примут «Колорадо Эвеланш», а «Уайлд» дома проведут матч с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
9 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сэнфорд (Томас, Бозак) – 01:32' (5x5)   2:0 Шварц (Тарасенко, Данн) – 06:59' (5x5)   2:1 Паризе (Суси) – 07:33' (5x5)   3:1 Шварц (Шенн, Крюг) – 15:23' (5x5)   4:1 Бле (Фолк, Перрон) – 16:53' (5x5)   5:1 О'Райлли (Бле, Фолк) – 21:09' (5x5)   6:1 О'Райлли – 24:39' (4x5)   7:1 Фолк (Томас, Бозак) – 28:19' (5x5)   8:1 О'Райлли (Уолман, Бле) – 50:17' (5x5)   9:1 Барбашёв (Крюг, О'Райлли) – 57:39' (5x4)
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