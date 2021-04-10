Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в этом сезоне НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем, теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне. Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в этом сезоне НХЛ. Второе место в этой номинации среди россиян занимает одноклубник Панарина Павел Бучневич, в активе которого 20 голевых передач в 39 матчах.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 43 очка в 40 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (56) – 2-е.