Голы Ничушкина и Рантанена принесли «Колорадо» победу над «Анахаймом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Валерий Ничушкин и Микко Рантанен. Голы были забиты в концовке второго и третьего периодов. Россиянин за 16.05 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Анахайма» Александр Волков за 11.07 на льду два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
«Эвеланш» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 12 апреля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 13 апреля примет «Аризону Койотс», а «Анахайм» 13 и 15 апреля проведёт выездные встречи с «Сан-Хосе Шаркс».
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