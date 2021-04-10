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Три передачи Бёрнса помогли «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»

Три передачи Бёрнса помогли «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Кевин Лабанк, Патрик Марло, Рудольф Балцерс, Дилан Гэмбрелл и Томаш Гертл.

Три результативные передачи отдал защитник «Шаркс» Брент Бёрнс. Ещё два голевых паса на свой счёт записал Эвандер Кейн.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности и проведя на льду 18 минут 4 секунды.

За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло и Джарет Андерсон-Долан.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Браун, Копитар) – 02:27' (5x5)   1:1 Лабанк (Бёрнс, Ферраро) – 08:01' (5x5)   2:1 Марло (Бёрнс, Сёренсен) – 13:50' (5x5)   3:1 Балцерс (Майер, Карлссон) – 17:17' (5x5)   3:2 Андерсон-Долан – 41:02' (5x5)   4:2 Гэмбрелл (Кейн, Бёрнс) – 57:00' (4x5)   5:2 Гертл (Кейн, Кутюр) – 58:41' (en)

Напомним, следующий матч, который состоится 11 апреля, команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 13 и 15 апреля дома сыграет с «Анахайм Дакс», а «Кингз» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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