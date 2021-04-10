Три передачи Бёрнса помогли «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Кевин Лабанк, Патрик Марло, Рудольф Балцерс, Дилан Гэмбрелл и Томаш Гертл.
Три результативные передачи отдал защитник «Шаркс» Брент Бёрнс. Ещё два голевых паса на свой счёт записал Эвандер Кейн.
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности и проведя на льду 18 минут 4 секунды.
За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло и Джарет Андерсон-Долан.
Напомним, следующий матч, который состоится 11 апреля, команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 13 и 15 апреля дома сыграет с «Анахайм Дакс», а «Кингз» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».
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