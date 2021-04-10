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Овечкин признан 2-й звездой матча с «Баффало»

Овечкин признан 2-й звездой матча с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

Первой звездой стал защитник «Кэпс» Джастин Шульц, набравший 3 (1+2) очка.

Второй звездой признан российский нападающий Александр Овечкин, забивший один гол. Российский форвард провёл на льду 14 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «0».

Замкнул тройку лучших форвард «Сэйбрз» Кейси Миттельштадт, на счету которого одна заброшенная шайба.

Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Гол Овечкина стал для нег 727-м в карьере в НХЛ.

Овечкин сократил отставание от Дионна до 4 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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