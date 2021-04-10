Главный тренер «Рейнджерс» Куинн оценил игру Георгиева, проведшего первый матч с 20 марта

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру российского голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).



«Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что Джорджи уже опытен, поскольку он обычно играет с «островитянями». Нелегко сидеть на замене так долго, как он, выходить и играть так, как сегодня. Мне очень понравилась его игра», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл первый матч с 20 марта. Он отразил 31 бросок из 32 и одержал шестую победу в нынешнем сезоне. Всего в этой регулярке Георгиев принял участие в 15 матчах.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.