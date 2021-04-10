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Фридман: у Гусева появилась возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги

Фридман: у Гусева появилась возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с российским нападающим «Нью-Джерси Дэвилз» Никитой Гусевым, с которым «дьяволы» расторгнут контракт до окончания сезона после процедуры драфта отказов.

«Никиту Гусева отправили на безусловный драфт отказов для того, чтобы расторгнуть контракт. Он не играл с 20 марта, так как в состав «Нью-Джерси» пришли молодые игроки. 9 дней назад он был выставлен на уэйвер, но его никто не забрал, так как кэпхит его контракта составляет $ 4,5 млн, это делает его невозможным для обмена. Но всё это создаёт для него возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги», — отметил Фридман на своей странице в «твиттере».

Гусев может не сыграть в плей-офф НХЛ в этом сезоне
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