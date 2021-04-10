Фридман: у Гусева появилась возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги
Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с российским нападающим «Нью-Джерси Дэвилз» Никитой Гусевым, с которым «дьяволы» расторгнут контракт до окончания сезона после процедуры драфта отказов.
«Никиту Гусева отправили на безусловный драфт отказов для того, чтобы расторгнуть контракт. Он не играл с 20 марта, так как в состав «Нью-Джерси» пришли молодые игроки. 9 дней назад он был выставлен на уэйвер, но его никто не забрал, так как кэпхит его контракта составляет $ 4,5 млн, это делает его невозможным для обмена. Но всё это создаёт для него возможность подписаться в другом месте на меньшие деньги», — отметил Фридман на своей странице в «твиттере».
Гусев может не сыграть в плей-офф НХЛ в этом сезоне
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56
-
07:45
-
07:35
-
07:04
-
06:56
-
05:42
-
04:48
-
04:41
-
04:36
-
03:41
-
03:22
-
02:41
-
01:35
- 9 апреля 2021
-
23:45
-
23:31
-
23:24
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:49
-
21:32
-
21:10
-
21:04
-
20:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам