Главный тренер «Нью-Джерси» объяснил решение выставить Гусева на драфт отказов

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал решение выставить российского нападающего Никиту Гусева на безусловный драфт отказов.

«Разочарован, что у нас не сложилось с Гусевым. В тренировочном лагере он не забивал на двусторонках, первые 15 матчей были для него тяжёлым испытанием. Мы хотели показывать скоростной хоккей, были времена, когда он хотел вернуть свою игру. У него было несколько хороших возможностей, чтобы преодолеть этот спад, но в конечном итоге молодые игроки пришли ему на смену.

Нам нужны были габаритные, жёсткие ребята, такие как Бастиан, Маклауд, Вуд, и эти игроки взяли своё, плюс появились Куокканен и Шарангович. Много молодых игроков пробилось в состав, они создали конкуренцию. Нам нужны были их габариты и мощь, чтобы биться с «Айлендерс», «Кэпиталз», чтобы выигрывать борьбу за нейтральные шайбы.

В атаке при розыгрыше большинства у него был ряд возможностей, чтобы показать себя и помочь нам. Думаю, если он снова получит такой шанс, то, возможно, будет забивать. Но всё свелось к конкуренции за место в составе и тому, что у нас заиграла молодёжь.

Никаких тревожных звоночков перед сезоном не было. Мне понравилось, как он закончил прошлый сезон, нравилась его креативность. Он лишился своих преимуществ из-за того, что в этом году мы постоянно играли с большими, габаритными соперниками. Посмотрите на матчи с «Бостоном», «Вашингтоном» — все равные игры, часто в одну шайбу, у соперников габаритные ребята, в том числе в обороне», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.