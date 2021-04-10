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Панарин набрал 137 очков в 98 матчах за «Рейнджерс». До клубного рекорда — одно очко

Панарин набрал 137 очков в 98 матчах за «Рейнджерс». До клубного рекорда — одно очко
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Россиянин отдал две результативные передачи и набрал 137 (44+93) очков в 98 встречах за клуб из Нью-Йорка. Как отмечает официальный сайт НХЛ на русском языке, Панарину нужно набрать одно очко в двух матчах, чтобы побить рекорд Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого форвард играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Ассистентский дубль Панарина и 31 сейв Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
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