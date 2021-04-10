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Георгиев — о матче с «Айлендерс»: это было похоже на матч в плей-офф

Георгиев — о матче с «Айлендерс»: это было похоже на матч в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

«Сегодня, возможно, мне даже было немного проще, чем обычно. Я не играл какое-то время, но сегодня я правильным образом вошёл в игру. Я был уверен в себе и просто выполнил свою работу. Всё как обычно.

Сегодня мы играли очень хорошо и с самого начала показывали отличный хоккей. Это было похоже на матч плей-офф, и мне было действительно весело принимать в нём участие.

На каждую тренировку я выходил раньше и дополнительно занимался с нашими тренерами вратарей. Это было важно больше с ментальной точки зрения, я пытался каждый день стать лучше. Я пытался использовать каждый день, чтобы улучшить свою игру», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ на русском языке.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл первый матч с 20 марта. Он отразил 31 бросок из 32 и одержал шестую победу в нынешнем сезоне. Всего в этой регулярке Георгиев принял участие в 15 матчах.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Александр Георгиев одержал шестую победу в сезоне НХЛ, сыграв первый матч с 20 марта
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