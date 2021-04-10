Наставник «Миннесоты» прокомментировал поражение со счётом 1:9 в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:9.



«Они начали матч отлично, а мы ужасно. Всё, что мы плохо делали в течение года, нам не удавалось и сегодня на протяжении всей встречи», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Джейден Шварц (2), Самуэль Бле, Райан О’Райлли (3), Джастин Фолк и Иван Барбашёв. За «Миннесоту» единственный гол забил Зак Паризе.

11 и 13 апреля команды встретятся друг с другом.