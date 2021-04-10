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Плющев: у ЦСКА скучный и читаемый хоккей. В Америке нам укажут на наше место — невысокое

Плющев: у ЦСКА скучный и читаемый хоккей. В Америке нам укажут на наше место — невысокое
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о финале Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (3-1).

«Пятый матч, скорее всего, станет решающим. ЦСКА при 3-0 уверовал в свой хоккей, в общем-то достаточно скучный и читаемый, и СКА соперника по делу наказал. Если Санкт-Петербург возьмёт и пятый матч, то на кураже, на молодости способен переломить серию.

Насколько велика вероятность такого сценария? Я и при 3-0 говорил, что в армейской серии возможно всё. К сожалению, сейчас КХЛ переживает не лучшие времена, больших мастеров в лиге немного, и тот сухой, закрытый хоккей, который ставится в ЦСКА, в КХЛ на нашем достаточно сером фоне довольно эффективен. Но когда с этим стилем мы приедем в Европу и тем более в Северную Америку, там нам укажут на наше место. К сожалению, невысокое.

Но нужно учитывать, что и нынешний СКА — команда, которая ещё не оформилась и не состоялась. В её игре есть интересные эпизоды, в основном связанные с молодыми и талантливыми хоккеистами, но системы пока нет. За счёт системности ЦСКА пока и побеждает.

Если удастся включить на максимум эмоции, открыть хоккей, то западный финал заиграет новыми красками. С совершенно непредсказуемым итогом», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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