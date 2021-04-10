Тротц: «Айлендерс» немного выключились в матче с «Рейнджерс», и это вполне нормально

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).



«Мы просто немного выключились, и это вполне нормально. Это часть игры в нынешнем долгом сезоне, невозможно в каждом матче быть на высоте и показывать свою лучшую игру.



Очевидно, что сегодня мы добились не того результата, на который рассчитывали. Но я надеюсь, что мы сможем перегруппироваться и в воскресенье продолжим играть в свой хоккей», — приводит слова Тротц официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.