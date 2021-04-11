Хартикайнен: «Ак Барс» смог выключить наше звено и заставил чувствовать дикую усталость

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о сложностях, которые возникли у него и у команды в серии с «Ак Барсом» (0-4).

«Последние две недели были тяжёлыми, но сейчас уже чувствую себя лучше, отбросил мысли о хоккее, живу обычной жизнью, провожу время с семьёй. Был на подлёдной рыбалке, в первый раз в этом году. Сейчас уже легче, но это было тяжёлое поражение. Это одно из самых обидных поражений, понадобилось время, чтобы оправиться от него.

«Ак Барс» играл очень хорошо, смог выключить наше звено из игры, у нас не получалось забивать голы, а они были нам нужны. Они очень здорово играли, когда выходили вперёд в счёте, смогли нас победить.

Если говорить о себе, то я показал не лучшую игру. Сезон сказался на моём состоянии, было очень тяжело играть, особенно с таким соперником. У меня не было никаких травм, я просто очень устал. Когда играешь с такой командой, как «Ак Барс», выматываешься в каждом матче, в том числе психологически.

Мы много играем, так было на протяжении всего сезона. Могу сказать, что «Ак Барс» показал такую игру, что мы начали чувствовать дикую усталость. Надо отдать должное «Ак Барсу», соперник заставил нас так себя чувствовать.

Сказался и коронавирус, у меня было поражено 20% лёгких, было тяжело вернуть свою форму. Сейчас лёгкие восстановились, но я потратил много сил, чтобы набрать доковидную форму. Было тяжело, особенно в первые пару недель после болезни — мышцы болят, тяжело нормально дышать, тем более во время матчей», — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.