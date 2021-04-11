Хартикайнен: легионеры «Салавата» много зарабатывают, но в то же время мы делаем результат

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился мыслями о легионерах уфимской команды.

«У нас был успешный регулярный сезон, мы точно движемся в правильном направлении. Конечно, не должно быть такого, как 0-4 с «Ак Барсом», но я вижу много хорошего. Нашей команде нужно больше глубины состава, особенно в плей-офф.

Конечно, тяжело выиграть Кубок Гагарина, если одно звено забивает большую часть голов. Вы видели, как «Ак Барс» сосредоточился на том, чтобы выключить нашу тройку. Нам нужно больше ребят, которые бы вели за собой и приносили победы.

Давят ли разговоры о том, что легионеры «Салавата» съедают почти половину бюджета клуба? Если тебе много платят, тебе надо очень хорошо играть. Мы много зарабатываем, но в то же время делаем результат. Давление всегда чувствуется, но я особо не думаю о деньгах — только о победе.

В нашем звене с Гранлудом и Манниненом каждый может забить и отдать, создать помеху вратарю. Наша рабочая этика вышла на новый уровень, каждый из нас готов сделать всё для победы в каждом матче.

Сейчас я больше владею шайбой в углах, больше разыгрываю её. Если посмотреть статистику, у меня в этом году было больше передач, чем в прошлых сезонах. Это главная перемена — я больше веду игру, раздаю передачи, мне это нравится. Раньше Линус раздавал передачи, а я больше забивал, сейчас у меня больше обязанностей с шайбой», — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.