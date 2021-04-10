Клубы КХЛ интересуются вторым лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии

Команды Континентальной хоккейной лиги интересуются американским нападающим ТПС Джошем Кестнером, сообщает Iltalehti.



В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в 58 встречах финского чемпионата, в которых забросил 24 шайбы и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 49 очков. Американский нападающий находится на втором месте в гонке бомбардиров и на третьем — в гонке снайперов.



Это первый сезон Кестнера в Европе. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром ECHL. Он принял участие в 58 матчах за «Толедо Уоллай», в которых забросил 33 шайбы и отдал 40 результативных передач. Таким образом, американец набрал 73 очка.



Отмечается, что игрок приехал в Финляндию на скромный контракт, став одним из открытий сезона.