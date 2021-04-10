ЦСКА — СКА: Кемпе пропустит матч, в первом звене сыграет Сошников

Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 10 апреля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе ЦСКА произошли изменения в сравнении с четвёртым матчем серии — место Марио Кемпе в первом звене атаки занял Никита Сошников. В третьем звене сыграет Брэндон Лайпсик. В составе СКА изменений в сравнении с четвёртым матчем серии не произошло.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин —Дыбленко, Марченко — Морозов — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль;
Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА.
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