ЦСКА — СКА: Кемпе пропустит матч, в первом звене сыграет Сошников

Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 10 апреля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе ЦСКА произошли изменения в сравнении с четвёртым матчем серии — место Марио Кемпе в первом звене атаки занял Никита Сошников. В третьем звене сыграет Брэндон Лайпсик. В составе СКА изменений в сравнении с четвёртым матчем серии не произошло.

ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.

СКА:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Хафизуллин —Дыбленко, Марченко — Морозов — Галимов;

Токранов — Антипин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль;

Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.



Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА.