«Северсталь» выменяла Петрищева у «Салавата» за денежную компенсацию

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев стал игроком череповецкой «Северстали», сообщает официальный сайт клуба. Игрок был выменян на денежную компенсацию.



В минувшем сезоне Руслан выступал в ВХЛ за ХК «Торос». Защитник провёл 46 матчей регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, набрав 19 (5+14) очков. Также Петрищев провёл один матч в плей-офф в составе ХК «Салават Юлаев».



Руслан Петрищев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2016/2017 в составе уфимского «Салавата Юлаева». Всего на счету 23-летнего хоккеиста 34 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых он не отметился результативными действиями за 7.06 минуты в среднем. Показатель полезности хоккеиста — «0».