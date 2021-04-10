Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Владимир Воробьёв возглавит «Амур» и войдёт в тренерский штаб сборной Беларуси

Источник: Владимир Воробьёв возглавит «Амур» и войдёт в тренерский штаб сборной Беларуси
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв возглавит хабаровский «Амур» и войдёт в штаб сборной Беларуси по хоккею, сообщает «Р-Спорт».

Воробьёв с 2015 года работал в московском «Динамо», специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и начале следующего сезона. До «Динамо» работал ассистентом в череповецкой «Северстали», донецком «Донбассе», «Барысе» из Нур-Султана и сборной Казахстана.

Сборная Беларуси с 1 апреля готовится к чемпионату мира под руководством Михаила Захарова. В штаб специалиста вошли главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец, тренер вратарей из минской «Юности» Дмитрий Карпиков и Владимир Воробьёв, который в скором времени прибудет в расположение национальной команды.

«Амур» по итогам сезона-2020/2021 занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021