Источник: Владимир Воробьёв возглавит «Амур» и войдёт в тренерский штаб сборной Беларуси

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв возглавит хабаровский «Амур» и войдёт в штаб сборной Беларуси по хоккею, сообщает «Р-Спорт».
Воробьёв с 2015 года работал в московском «Динамо», специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и начале следующего сезона. До «Динамо» работал ассистентом в череповецкой «Северстали», донецком «Донбассе», «Барысе» из Нур-Султана и сборной Казахстана.
Сборная Беларуси с 1 апреля готовится к чемпионату мира под руководством Михаила Захарова. В штаб специалиста вошли главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец, тренер вратарей из минской «Юности» Дмитрий Карпиков и Владимир Воробьёв, который в скором времени прибудет в расположение национальной команды.
«Амур» по итогам сезона-2020/2021 занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.
- 10 апреля 2021
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