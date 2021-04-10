Источник: Владимир Воробьёв возглавит «Амур» и войдёт в тренерский штаб сборной Беларуси

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв возглавит хабаровский «Амур» и войдёт в штаб сборной Беларуси по хоккею, сообщает «Р-Спорт».



Воробьёв с 2015 года работал в московском «Динамо», специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и начале следующего сезона. До «Динамо» работал ассистентом в череповецкой «Северстали», донецком «Донбассе», «Барысе» из Нур-Султана и сборной Казахстана.



Сборная Беларуси с 1 апреля готовится к чемпионату мира под руководством Михаила Захарова. В штаб специалиста вошли главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец, тренер вратарей из минской «Юности» Дмитрий Карпиков и Владимир Воробьёв, который в скором времени прибудет в расположение национальной команды.



«Амур» по итогам сезона-2020/2021 занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.