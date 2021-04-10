ЦСКА — СКА: гости отличились дважды в течение 2 минут 23 секунд

В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве (1:0, идёт первый период).



Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — с передачи Максима Шалунова отличился Максим Мамин.



Во втором периоде СКА удалось отыграться и выйти вперёд — команда из Санкт-Петербурга забросила две шайбы за 2.23 минуты. Сначала отличился Василий Подколзин, а затем шайбу забросил Кирилл Марченко.



Для СКА эти две шайбы стали первыми в серии с ЦСКА в Москве — два первых матча финальной серии плей-офф Западной конференции закончились сухой победой московских армейцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».