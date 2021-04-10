Судьи отменили гол СКА после запроса тренеров ЦСКА на положение «вне игры»

В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве (2:2, завершился третий период).



Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — с передачи Максима Шалунова отличился Максим Мамин.



Во втором периоде СКА удалось отыграться и выйти вперёд — команда из Санкт-Петербурга забросила две шайбы за 2.23 минуты. Сначала отличился Василий Подколзин, а затем шайбу забросил Кирилл Марченко.



На 45-й минуте игрового времени Брендан Лайпсик сравнял счёт в матче.



За три минуты до конца основного времени матча нападающий СКА Антон Бурдасов вывел гостей вперёд, однако тренерский штаб ЦСКА запросил видеоповтор эпизода на предмет положения «вне игры». Судьи, посмотрев запись, подтвердили это. Шайба СКА не была засчитана.

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