СКА в третьем овертайме одолел ЦСКА. Счёт в серии — 3-2 в пользу московской команды

В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве. Встреча завершилась победой СКА в третьем овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — с передачи Максима Шалунова отличился Максим Мамин.



Во втором периоде СКА удалось отыграться и выйти вперёд — команда из Санкт-Петербурга забросила две шайбы за 2 минуты 23 секунды. Сначала отличился Василий Подколзин, а затем шайбу забросил Кирилл Марченко.



Для СКА эти две шайбы стали первыми в серии с ЦСКА в Москве — два первых матча финальной серии плей-офф Западной конференции закончились сухой победой московских армейцев.

На 45-й минуте игрового времени канадский нападающий московских армейцев Брендан Лайпсик сравнял счёт в матче.



За три минуты до конца матча нападающий СКА Антон Бурдасов вывел гостей вперёд, однако тренерский штаб ЦСКА запросил видеоповтор эпизода на предмет положения «вне игры». Судьи, посмотрев запись, подтвердили это. Шайба СКА не была засчитана. Встреча перешла в овертайм.



В первой дополнительной двадцатиминутке командам не удалось отметиться заброшенными шайбами. Та же история повторилась и во втором дополнительном периоде. В третьем овертайме СКА забросил победную шайбу — отличился Василий Подколзин, оформивший дубль. Встреча продолжалась 113 минут 51 секунду.



Таким образом, СКА сократил отставание в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

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