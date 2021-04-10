Эспозито: Овечкину, благодаря своему резкому броску, по-прежнему удаётся забивать

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Забивать стало намного сложнее из-за экипировки. Сейчас блокируют намного больше бросков, чем в мои времена, потому что тогда было очень больно.
Сейчас у них есть защита, так что и болит уже не так сильно. Но Овечкину, благодаря своему резкому броску, по-прежнему удаётся забивать», — приводит слова Фила Эспозито официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Александр Овечкин стал автором одной из шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Эта шайба стала для Овечкина 727-й в НХЛ.
Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить четыре шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
- 10 апреля 2021
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