Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо отправлен в запас из-за травмы
Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо был отправлен в запас, сообщает в своём «твиттере» журналист Элиотт Фридман. Как сообщает источник, игрок получил небольшую травму верхней части тела.
Как сообщалось ранее, клуб готовит обмен 33-летнего хоккеиста, так что не хочет рисковать здоровьем хоккеиста перед сделкой.
Ранее генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен заявлял, что из уважения к Фолиньо его обменяют только в случае согласия самого хоккеиста.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Ник Фолиньо принял участие в 41 встрече, набрав 16 (7+9) очков.
Фолиньо выступает в составе «Коламбуса» с сезона-2012/2013. Всего на его счету 950 матчей в НХЛ, в которых он набрал 482 (203+279) очка.
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