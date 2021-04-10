«Баффало» обменял Брэндона Монтура во «Флориду»

Защитник Брэндон Монтур продолжит карьеру в команде «Флорида Пантерз», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. «Баффало Сэйбрз» обменяли Монтура во «Флориду» на выбор в третьем раунде драфта-2021.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Монтур принял участие в 38 матчах, набрав 14 (5+9) очков при показателе полезности «-13».



Зарплата игрока составляет $ 3,85 млн.



В прошлом сезоне Монтур набрал 18 (5+13) очков в 54 матчах сезона при полезности «+13» и среднем игровом времени 19.30.



Монтур выступал в составе «Баффало» с сезона-2018/2019, перейдя в состав «Сэйбрз» из «Анахайма». Всего на счету Монтура 281 матч в НХЛ, в которых он набрал 105 (29+76) очков при показателе полезности «+7».