Брагин: СКА хотел сыграть активнее, но силёнки были на исходе и с той стороны, и с нашей

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2, 3ОТ).



«Это плей-офф. Выиграли третий овертайм. Когда забивали, нанесли хороший бросок. Было непросто, но ребята терпели, сыграли почти два матча. Ошибались, но терпели и ждали шанса. Теперь едем на шестой матч в Питер.



В овертайме нужно было правильно играть, терпеть. Если играешь самоотверженно, шанс придёт. Хотели сыграть активнее, но силёнки были на исходе и с той стороны, и с нашей.



Молодёжь после таких игр лучше восстанавливается. Хотя опытные игроки за счёт физического багажа тоже неплохо это делают. Сейчас мы улетаем в Питер, там уже планируем восстанавливаться.



Выпускать «холодного» Кирсанова в овертайме было бы самоубийством? Вы сами это сказали», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку! Российский вундеркинд Василий Подколзин ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.