Брагин: СКА хотел сыграть активнее, но силёнки были на исходе и с той стороны, и с нашей

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2, 3ОТ).
«Это плей-офф. Выиграли третий овертайм. Когда забивали, нанесли хороший бросок. Было непросто, но ребята терпели, сыграли почти два матча. Ошибались, но терпели и ждали шанса. Теперь едем на шестой матч в Питер.
В овертайме нужно было правильно играть, терпеть. Если играешь самоотверженно, шанс придёт. Хотели сыграть активнее, но силёнки были на исходе и с той стороны, и с нашей.
Молодёжь после таких игр лучше восстанавливается. Хотя опытные игроки за счёт физического багажа тоже неплохо это делают. Сейчас мы улетаем в Питер, там уже планируем восстанавливаться.
Выпускать «холодного» Кирсанова в овертайме было бы самоубийством? Вы сами это сказали», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2021
-
22:35
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:28
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:27
-
19:50
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52