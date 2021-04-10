Брагин: рад за Подколзина, после МЧМ приводили в порядок его психологическое состояние

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победную шайбу Василия Подколзина в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (3:2, 3ОТ).
«Очень рад за Подколзина, после МЧМ много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Очень рад, что он продуктивно играет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Встреча длилась рекордные для противостояния этих команд 113 минут 51 секунду. Победную шайбу для команды из Санкт-Петербурга забросил Василий Подколзин, на счету которого дубль в этой встрече.
Таким образом, СКА сократил отставание в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
Команды превзошли рекорд по продолжительности армейского дерби — предыдущий самый продолжительный матч между ЦСКА и СКА был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Западной конференции команды отыграли 111.12. Тогда победу одержал ЦСКА — автором победной шайбы стал Джефф Плэтт.
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