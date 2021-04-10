Брагин: самый долгий матч как у главного тренера, на ногах стоять не устал. Всё в эмоциях

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги пятого матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2, 3ОТ).



«Как у главного тренера это мой самый долгий матч в карьере, но на ногах стоять я не устал. Всё в эмоциях», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Встреча длилась рекордные для противостояния этих команд 113 минут 51 секунду. Победную шайбу для команды из Санкт-Петербурга забросил Василий Подколзин, на счету которого дубль в этой встрече.



Таким образом, СКА сократил отставание в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.



Команды превзошли рекорд по продолжительности армейского дерби — предыдущий самый продолжительный матч между ЦСКА и СКА был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Западной конференции команды отыграли 111.12. Тогда победу одержал ЦСКА — автором победной шайбы стал Джефф Плэтт.