«Тампа» работает над переходом Савара из «Коламбуса»
Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт работу над переходом защитника «Коламбус Блю Джекетс» Дэвида Савара.
«Слышал, что «Тампа» и «Коламбус» ведут работу над сделкой по Савару», — написал Фридман в своём «твиттере».
Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в $ 4,25 млн истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провёл в «Коламбусе».
В этом сезоне канадский игрок обороны принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-11».
Всего в Национальной хоккейной лиге Савар сыграл 584 матча, забросив 40 шайб и отдав 125 результативных передач при показателе полезности «+32» и 325 минутах штрафного времени.
«Коламбус» хочет обменять защитника Савара. Он всю карьеру провёл в «Блю Джекетс»
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
22:35
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:28
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:27
-
19:50
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам