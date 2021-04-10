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«Тампа» работает над переходом Савара из «Коламбуса»

«Тампа» работает над переходом Савара из «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт работу над переходом защитника «Коламбус Блю Джекетс» Дэвида Савара.

«Слышал, что «Тампа» и «Коламбус» ведут работу над сделкой по Савару», — написал Фридман в своём «твиттере».

Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в $ 4,25 млн истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провёл в «Коламбусе».

В этом сезоне канадский игрок обороны принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-11».

Всего в Национальной хоккейной лиге Савар сыграл 584 матча, забросив 40 шайб и отдав 125 результативных передач при показателе полезности «+32» и 325 минутах штрафного времени.

«Коламбус» хочет обменять защитника Савара. Он всю карьеру провёл в «Блю Джекетс»
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