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Подколзин: не скажу, что в овертайме СКА был на жутком нервяке, и шутке место находилось

Подколзин: не скажу, что в овертайме СКА был на жутком нервяке, и шутке место находилось
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу санкт-петербургской команды в третьем овертайме пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3:2, 3ОТ).

«Как разряжали атмосферу в овертаймах? Цитировать, конечно, не буду, но разрядить обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Не скажу, что были в жутком нервяке, всё нормально, всё в рабочей обстановке. Место шутке тоже находилось.

Мы ничего не ели в перерывах. В Питер прилетим, по домам сразу разъедемся. Завтра опять сбор, заселение на базу, всё в рабочем режиме.

Как чувствует после 25 минут на льду моя спина из-за моей стойки? Хороший вопрос, не знаю. Ну, плохо я катаюсь, да, и посадка у меня, может, какая-то неправильная. Особо не ощущаю, всё нормально.

Наверное, по эмоциональному заряду это лучший матч в моей карьере.

Спасение СКА 2015 года? Мы ориентируемся друг на друга. Другая ситуация, другой хоккей. Это легендарная история, но живём настоящим, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Встреча длилась рекордные для противостояния этих команд 113 минут 51 секунду. Победную шайбу для команды из Санкт-Петербурга забросил Василий Подколзин, на счету которого дубль в этой встрече.

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